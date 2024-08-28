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Общество

Дзержинский госпиталь ветеранов войн закупил медоборудование на 11 млн рублей

10 сентября 2024 16:48  [102] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М. Самарина в Нижегородской области закупил более 90 единиц новейшего медицинского оборудования для реабилитации пациентов. Об это сообщает пресс-служба правительства региона.

Техника уже введена в эксплуатацию в отделении медицинской реабилитации.

Новая аппаратура закуплена для госпиталя в рамках программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Нижегородской области". На это было выделено из регионального бюджета более 11 млн рублей.

На занятиях с пациентами используются велоэргометр, лазер для мышечно-скелетной физиотерапии, аппарат для фотодинамической терапии и ультразвуковую систему для физиотерапии.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области добавили, работы по развитию реабилитационной медицинской помощи в регионе также ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Так, в поликлинике №2 Борской ЦРБ недавно открылось новое отделение медицинской реабилитации.

Напомним, томограф закупили для поликлиники №4 Нижнего Новгорода за 37 млн рублей.

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Теги:
Дзержинск Здравоохранение
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