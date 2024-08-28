Нижегородский губернатор Глеб Никитин вошел в состав двух комиссий Госсовета РФ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав двух комиссий Госсовета РФ. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Так, глава региона вошел в состав комиссии по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти и в комиссию по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов.
Состав обеих комиссий утвердил президент РФ Владимир Путин.
В состав двух комиссий помимо Глеба Никитина вошли, в частности, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Напомним, в июле Глеб Никитин был назначен в июле председателем комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие".
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