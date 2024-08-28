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Политика

Нижегородский губернатор Глеб Никитин вошел в состав двух комиссий Госсовета РФ

11 сентября 2024 10:22  [121] Политика
Нижегородский губернатор Глеб Никитин вошел в состав двух комиссий Госсовета РФ

Нижегородский губернатор Глеб Никитин вошел в состав двух комиссий Госсовета РФ

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав двух комиссий Госсовета РФ. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Так, глава региона вошел в состав комиссии по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти и в комиссию по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов.

Состав обеих комиссий утвердил президент РФ Владимир Путин.

В состав двух комиссий помимо Глеба Никитина вошли, в частности, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, в июле Глеб Никитин был назначен в июле председателем комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие".

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Теги:
Глеб Никитин госслужба
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