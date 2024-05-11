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Общество

Глеб Никитин занял 12 место среди глав регионов по упоминаниям в Telegram в апреле

14 мая 2024 13:00  [77] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 12 место в рейтинге глав регионов по упоминаниям в Telegram в апреле 2024 года.

Исследование проводилось первым информационным Telegram-агентством "Телестрим" совместно с политическим PR агентством Г.У.Р.У.
Авторы использовали данные сервиса TgStat и поисковой нейросети собственной разработки "НеДуров", фиксирующей все публикации с упоминанием публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в апреле собрал в телеграм-каналах 6287 упоминаний, прибавив около 350 упоминаний к показателям марта, и занял 12 место в Telegram-рейтинге глав регионов.

В исследовании эксперты отметили, что "Нижний Новгород станет одной из главных площадок для мероприятий по линии БРИКС".Также значимым поводом апреля в Telegram нейросети определили выступление губернатора на пленарном заседании международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма", в котором приняли участие эксперты из 22 стран мира.

Кроме того, внимание телеграм-каналов привлекло вручение национальной премии СВОим с участием десанта известных деятелей культуры и презентация событийной программы Нижнего Новгорода в статусе "Культурной столицы России".

Среди ТОП телеграм-каналов, упоминавших главу региона Глеба Никитина отмечены "Раньше Всех. Ну почти", СОЛОВЬЕВ, BRIEF и Оперативные сводки.

Наиболее часто упоминающими губернатора телеграм-каналами стали VOLGA.brief, "Теле Стрим", "16 Негритят", "Мой Нижний Новгород" и "Нижегородская Гильотина".

Помимо этого, персональный аккаунт главы региона Глеба Никитина в Telegram в апреле по числу подписчиков поднялся на одну позицию вверх в рейтинге и занял 21-е место в федеральном ТОПе.

Напомним, Глеб Никитин занял 11 место в топе медиарейтинга глав регионов по итогам марта.

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Теги:
Глеб Никитин Рейтинг
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