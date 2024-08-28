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Культура и отдых

Нижегородский скульптор создал памятник "Героям необъявленной войны" в Харцызске

11 сентября 2024 11:31  [76] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородский скульптор Алексей Щитов создал памятник "Героям необъявленной войны" в городе Харцызск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в своем Тelegram-канале глава региона Глеб Никитин.

Уроженец Балахны, скульптор Алексей Щитов является автором стелы в Дзержинске, которую торжественно открыли накануне. Он же – автор памятника труженикам тыла в Нижегородском кремле.

По словам главы региона, скульптор получил признание в России и за рубежом.

"Алексей Щитов создал еще один очень важный монумент – "Героям необъявленной войны", который открыли в Харцызске, и у меня в руках на фото – как раз его уменьшенная копия", - рассказал Никитин.

Напомним, Глеб Никитин принял участие в открытии памятной стелы "Город трудовой доблести" в Дзержинске.

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Теги:
Архитектура Памятники
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