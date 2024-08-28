Нижегородский скульптор создал памятник "Героям необъявленной войны" в Харцызске Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородский скульптор Алексей Щитов создал памятник "Героям необъявленной войны" в городе Харцызск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в своем Тelegram-канале глава региона Глеб Никитин.

Уроженец Балахны, скульптор Алексей Щитов является автором стелы в Дзержинске, которую торжественно открыли накануне. Он же – автор памятника труженикам тыла в Нижегородском кремле.

По словам главы региона, скульптор получил признание в России и за рубежом.

"Алексей Щитов создал еще один очень важный монумент – "Героям необъявленной войны", который открыли в Харцызске, и у меня в руках на фото – как раз его уменьшенная копия", - рассказал Никитин.

Напомним, Глеб Никитин принял участие в открытии памятной стелы "Город трудовой доблести" в Дзержинске.