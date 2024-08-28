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Общество

Нижегородцам начали отключать газ из-за отсутствия договоров на ТО

11 сентября 2024 13:57  [171] Общество

Газоснабжение двух квартир приостановили в доме по улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение НН".

У собственников обеих квартир не было договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО), а один из них накопил долги за газ в размере 44,5 тысяч рублей. Поставщик газа за 20 календарных дней направил абонентам уведомление по почте заказным письмом о предстоящем приостановлении газоснабжения и его причинах.

Между тем, договор на ТО ВКГО/ВДГО обязателен для всех домохозяйств, в которых используется природный газ для бытовых нужд и есть газовая плита, водонагреватель, котел. Отсутствие у абонентов такого договора является основанием для приостановки поставки газа.

На данный момент договоры на ТО ВКГО/ВДГО заключили более 921 тысячи нижегородцев, что составляет 80% от общего числа пользователей природного газа в зоне ответственности "Газпром газораспределение Нижний Новгород". При этом в частных домовладениях договоры заключили 92% абонентов, а в жилых помещениях многоквартирных домов– почти 78%.

"Отключение газоснабжения – мера, призванная обезопасить всех жильцов дома, а не только недобросовестных абонентов. Наличие договора является гарантией качественной ежегодной проверки газового оборудования и своевременного выявления и устранения нарушений в его работе, чтобы уменьшить риск возникновения аварий", - подчеркнул гендиректор ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Михаил Морозов.

Напомним, почти 10 тысяч домовладений в Нижегородской области получили газ по программе догазификации.

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Теги:
Газоснабжение Газпром
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