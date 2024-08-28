Около 2 млн рублей потерял нижегородец из-за телефонных мошенников Происшествия

Более 1,8 млн рублей потерял житель города Павлово в Нижегородской области, желая заработать на инвестициях.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 41-летнему мужчине в мессенджере поступило предложение о выгодных вложениях средств. Чтобы увеличить доход, мошенники убедили нижегородца переводить деньги на "брокерский" счет.

Мужчина в течении месяца перевел злоумышленникам не только свои личные накопления и кредитные средства, но и деньги, которые в кредит взяла его родственница. В общей сложности, ущерб составил порядка 1,8 млн рублей. Не получив обещанную прибыль и осознав, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что около 70 млн рублей потеряли нижегородцы за неделю из-за мошенников.