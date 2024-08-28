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Общество

Операторы провели показательную тренировку по управлению дронами для СВО

11 сентября 2024 13:26  [111] Общество

Помощь бойцам специальной военной операции оказывают не только простые россияне, но и бизнес, направляя в зону боёв гуманитарные и более серьёзные грузы, включая FVP-беспилотники.

Корреспондент телеканала "360" Елена Кононова побывала на практическом занятии операторов летательных аппаратов, отрабатывающих навыки, которые пригодятся "за ленточкой".

Оттачивают их на специальной площадке. Передвижение по участку идёт двумя группами по три человека. Оператор находится в конце и отвечает за разведку и безопасность всего отряда. В случае опасности, снятой дроном, он предупредит бойцов, и те быстро отойдут назад.

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Теги:
гуманитарная помощь СВО
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