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Общество

Аварийный дом на улице Генкиной будут расселять и сносить

11 сентября 2024 16:15  [81] Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует изъять для расселения и сноса аварийный дом № 14 литера А на улице Генкиной. Об этом говорится в постановлении на сайте муниципалитета.

Двухэтажный бревенчатый дом был построен в 1930 году. В нем расположено восемь жилых помещений. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу в сентябре 2020 года.

Департаменту строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода предстоит определить размер компенсации за изымаемую недвижимость, а администрации Советского района – выплатить возмещение ее владельцам.

Напомним, СЗ "Норд-Инвест" займется застройкой территории по механизму КРТ в границах улиц Генкиной и Ашхабадской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ветхий фонд Снос
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