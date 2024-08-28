Аварийный дом на улице Генкиной будут расселять и сносить Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует изъять для расселения и сноса аварийный дом № 14 литера А на улице Генкиной. Об этом говорится в постановлении на сайте муниципалитета.

Двухэтажный бревенчатый дом был построен в 1930 году. В нем расположено восемь жилых помещений. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу в сентябре 2020 года.

Департаменту строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода предстоит определить размер компенсации за изымаемую недвижимость, а администрации Советского района – выплатить возмещение ее владельцам.

Напомним, СЗ "Норд-Инвест" займется застройкой территории по механизму КРТ в границах улиц Генкиной и Ашхабадской в Нижнем Новгороде.