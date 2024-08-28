Глеб Никитин подписал указ о мерах соцподдержки многодетных семей в Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей в регионе. Как сообщает пресс-служба облправительства, теперь многодетным семьям, которые проживают в Нижегородской области или прибывают в регион, устанавливается бессрочный статус многодетной семьи. Такие семьи получат удостоверения единого образца, подтверждающие статус многодетной семьи в РФ.

Выдавать удостоверения в ближайшее время будет орган социальной защиты Нижегородской области.

В министерстве социальной политики региона пояснили, что удостоверения получат:

– семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

– семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 23 лет, находящихся на иждивении родителей и обучающихся по очной форме в школах, вузах или учреждениях среднего профессионального образования;

– семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 23 лет, имеющих первую или вторую группу инвалидности со второй или третьей степенью ограничения способности к трудовой деятельности.

Ранее для обладателей бессрочного статуса многодетной семьи установили приоритетное право на предоставление государственной социальной помощи на основе социального контракта, реализацию мер по стимулированию занятости многодетных родителей и бесплатное посещение музеев. Кроме того, для многодетных матерей также установили право на досрочное назначение страховой пенсии.

Напомним, президент России Владимир Путин установил бессрочный статус для всех многодетных семей страны в конце января текущего года. По указу президента России 2024 год объявлен в стране Годом семьи.

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки многодетных семей озвучили в Госдуме.