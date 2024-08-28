Девять автобусов изменили маршруты из-за строительства здания на улице Тверской в Нижнем Новгороде Общество

Девять автобусов следуют по измененным маршрутам из-за строительства здания на пересечении улиц Невзоровых и Тверской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, движение на этом участке дороги затруднено.

"Автобусы А-2, А-16, А-17, А-20, А-27, А-28, А-41, А-68 и А-92 следуют в направлении улицы Ванеева по улице Невзоровых, а в направлении площади Лядова - по улице Генкиной", - отметили в ЦРТС.

Напомним, бесплатные автобусы до ТРЦ "Мега" отменили в Нижегородской области.