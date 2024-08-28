Бесплатные автобусы до ТРЦ "Мега" отменяют в Нижегородской области Общество

Фото: ТРЦ "Мега"

Бесплатные автобусы до ТРЦ "Мега" отменяют в Нижегородской области по выходным. Об этом сообщается в официальной группе торгового центра в соцсети "Вконтакте".

До "Меги" можно доехать на общественном транспорте.

"Так, с автостанции "Щербинки" до ТРЦ ходят автобусы №№ 215, 216, 238, с ТПУ "Канавинский"- автобус № 226, от станции метро "Пролетарская" - маршрутка № 300", - говорится в сообщении.

Кроме того, до ТРЦ возможно доехать от поселка Селекционной станции на автобусе № 370, а из Кстова - на маршрутке № 272.

Напомним, бесплатные автобусы до нижегородского ТРЦ "Мега" были запущены 4 ноября 2023 года, однако затем из-за невостребованности один из двух маршрутов до "Меги" из Верхних Печер был закрыт в начале марта 2024 года.