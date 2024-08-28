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Общество

Администрация Нижнего Новгорода увеличит уставной фонд метро на 440 млн рублей

11 сентября 2024 17:32  [84] Общество

Фото: Ниа "Нижний Новгород"

Уставной фонд муниципального предприятия "Нижегородское метро" планируется увеличить на 440 млн рублей. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Докапитализировать предприятие планируется за счет увеличения стоимости капитальных вложений в виде модернизации (капитально- восстановительного) ремонта 14 вагонов, которые числятся в уставном фонде МП "Нижегородское метро" и реконструкции здания ангара электродепо "Пролетарское" для обслуживания и ремонта вагонов метро в рамках концессии.

В результате размер уставного фонда МП "Нижегородское метро" составит 600, 9 млн рублей.

Напомним, парк вагонов метрополитена планируется увеличить в Нижнем Новгороде.

Также "Нижегородским метро" запланировало на 2024 год замену 2 км рельс, проведение мероприятий о сфере противопожарной безопасности, обеспечение оборудованием по транспортной безопасности, а также ремонт кровли в электродепо "Пролетарское".

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Теги:
Метро Реконструкция
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