Парк вагонов метрополитена планируется увеличить в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Парк вагонов метрополитена планируется увеличить в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Новый подвижной состав планируется закупить из-за продления веток метро и запуска станций "Площадь Свободы", "Сенная" и "Сормовская".

"Закупка вагонов позволит сохранить действующие интервалы движения поездов после открытия новых станций подземки", - пояснили в ведомстве.

В департаменте транспорта также добавили, что сроки закупки нового подвижного состава на данный момент не определены.

Напомним, тоннелепроходческий щит "Владимир" был запущен на площади Сенной в Нижнем Новгороде 31 января.

Ему предстоит пройти более 1,5 км под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Вслед за ним будет запущен второй щит, который проложит второй тоннель до новой станции.

Третий тоннелепроходческий щит запустят с площадки на улице Максима Горького. Он пройдет около 700 метров до площади Свободы, после этого его разберут и вернут на улицу Горького для прокладки второго тоннеля.

Также ранее сообщалось, что МП "Нижегородское метро" получило из регионального и городского бюджета 1,4 млрд рублей на покрытие убытков.