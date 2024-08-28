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Общество

Улицу Совнаркомовскую перекрыли 12 сентября для проведения концерта

12 сентября 2024 07:10  [75] Общество

В Нижнем Новгороде 12 сентября в связи с проведением музыкального фестиваля временно прекращено движение транспорта у собора Александра Невского. Об этом сообщили в дептрансе.

Движение приостановлено с 00:01 12 сентября до 05:00 13 сентября на участках Волжской набережной - от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, улицы Совнаркомовской - от Волжской набережной до улицы Самаркандской, улицы Стрелка - от дома №7 до собора Александра Невского.

В этот период также будет запрещена парковка транспортных средств в зоне ограничения. Оставленные автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.

Напомним, в Нижнем Новгороде стартовали Всероссийские спортивные игры князя Александра Невского. Торжественное открытие пройдёт 12 сентября на площадке перед кафедральным собором. После шествия команд-участниц игр начнётся концертная программа с мэппинг-проекцией на фасад собора.

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Теги:
движение Транспорт
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