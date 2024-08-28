Освещение дорог устанавливают в Семёновском округе по нацпроекту БКД Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В деревне Дьяково Семёновского округа завершается строительство линии наружного освещения участка дороги, включенного в программу безопасности дорожного движения по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

"Сегодня мы проверили ход выполнения работ на дороге Семёнов - Жужелка. Изначально проектировщики выполнили светотехнический расчёт, на основании которого определялось расстояние между опорами. В этом населённом пункте оно составляет от 30 до 32 метров. Установлено 22 светильника мощностью 80 Ватт. Эти мероприятия позволят обеспечить безопасность пешеходов в тёмное время суток", - рассказал начальник отдела эксплуатации Главного управления автомобильных дорог региона Алексей Бурагин.

Протяжённость обновляемого участка составляет почти 600 метров. Цена контракта - 3,3 млн рублей. Процесс строительства линии освещения ведётся поэтапно. Сначала устанавливают железобетонные опоры, далее монтируют самонесущий изолированный провод, затем крепят кронштейны со светильниками и подключают шкаф управления наружным освещением. Работы планируется завершить к октябрю.

Строительство линий освещения ведётся ещё на шести участках дорог Семеновского городского округа. Их общая протяжённость составляет 4,2 км.

В целом же в Нижегородской области в этом году новое освещение появится на 57 участках общей протяжённостью 103 км.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ". Он включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".