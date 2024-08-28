Нижегородские IТ-компании могут получить компенсацию в 50% на разработку отечественного ПО Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские IТ-проекты, направленные на замещение иностранного программного обеспечения (ПО), могут получить статус особо значимых и грант от Минцифры РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Размер гранта составит до 50% от стоимости проекта.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ открывает отбор заявок на получение грантов. В этом году на поддержку проектов планируется направить 6 млрд рублей.

"Разработчикам представлен перечень приоритетных направлений замещения зарубежных отраслевых решений на отечественные аналоги, например, моделирование технологического процесса, управление данными об изделии. Всего – более 30 направлений", - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Участники отбора должны предложить законченное решение, а не отдельный модуль, у которого на рынке отсутствуют зрелые российские аналоги. Кроме того, оценивается размер внебюджетного финансирования и пересечение с ранее одобренными особо значимыми проектами.

Заявки принимаются до 18 сентября. Планируется, что до 10 декабря они будут рассмотрены.

Напомним, льготное кредитование проектов на сумму до 10 млрд рублей запустили для IT-компаний в Нижегородской области.