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Общество

Автобусы Т-13, Т-44 и А-23а перестанут ходить в Нижнем Новгороде

12 сентября 2024 13:18  [122] Общество

Фото: Центр развития транспортных систем Нижегородской области

Автобусы Т-13, Т-44 и А-23а перестанут ходить в Нижнем Новгороде с 13 сентября. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.

После отмены маршрута Т-44 "улица Пермякова — Космическая улица" увеличится выпуск до 12 автобусов на маршруте А-75 "улица Дружаева - Нагулино". При этом трасса маршрута продлится до улицы Пермякова.

На замену отмененным маршруткам Т-13 ("площадь Революции - микрорайон Юг") и А-23а ("улица Памирская – ДК Красная Этна") выйдут автобусы А-88 с измененным маршрутом. Он будет проходить по улицам Порт-Артурской, Волочильной, Гвоздильной, Дружбы, Космонавта Комарова, Памирской, Баумана, Голубева, Молитовской, Июльских дней и Литвинова. Выпуск автобусов на маршруте будет увеличен до шести машин.

Автобус Т-34 начнет работать по государственному контракту с изменением номера на А-34 и с переносом участка трассы с улицы Ванеева на улицу Бекетова и проспект Гагарина. Выпуск автобусов на маршруте будет увеличен с 1-2 до 5 машин.

Также на регулируемые тарифы с заключением госконтрактов переводятся маршруты Т-75 и Т-81 (с изменением номеров на А-75 и А-81).

Кроме того, будут скорректированы маршруты электробусов Э-12 и Э-14 . Так, электробусы Э-14 от площади Киселева будут проезжать по кольцу: через проспект Октября, улицы Краснодонцев, Плотникова, Раевского, Дьяконова, улицу Переходникова и проспект Ленина. Электробусы Э-12 будут двигаться по тому же кольцу в противоположном направлении.

"В связи организацией такого кольцевого движения маршрут Э-11 возвратят на прежний путь троллейбуса №11: от станции метро "Автозаводская" по проспектам Ленина, Ильича и Октября, улицам Раевского и Плотникова, а в обратном направлении - по улицам Плотникова, Краснодонцев, проспектам Ильича и Ленина",- пояснили в ведомстве.

Напомним, бесплатные автобусы до ТРЦ "Мега" отменили в Нижегородской области.

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Теги:
Общественный транспорт Электробусы
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