Фуникулер на склоне Нижегородского кремля откроется для посетителей 15 сентября

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Фуникулер на склоне Нижегородского кремля откроется для жителей и гостей столицы Приволжья 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Подъемник соединит площадь Народного Единства и улицу Рождественскую с Нижегородским кремлем.
На данный момент стоимость поездки составляет 200 рублей в одну сторону. Также предусмотрены льготы отдельным категориям граждан.
"Информацию о возможности приобретения льготного билета будет предоставлена в кассах на нижней и верхней станции фуникулера при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу", - говорится в сообщении.
В будущем в тарифной сетке нижегородского фуникулера возможны изменения.
Напомним, подготовка к запуску фуникулера началась на склоне Нижегородского кремля в конце августа.
Также ранее сообщалось, что изначально фуникулер в Нижегородском кремле планировалось построить к августу 2021 года, однако затем строки ввода подъемника в эксплуатацию перенесли на май 2024 года.
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