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Фуникулер на склоне Нижегородского кремля откроется для посетителей 15 сентября

12 сентября 2024 15:49  [110] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Фуникулер на склоне Нижегородского кремля откроется для жителей и гостей столицы Приволжья 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Подъемник соединит площадь Народного Единства и улицу Рождественскую с Нижегородским кремлем.

На данный момент стоимость поездки составляет 200 рублей в одну сторону. Также предусмотрены льготы отдельным категориям граждан.

"Информацию о возможности приобретения льготного билета будет предоставлена в кассах на нижней и верхней станции фуникулера при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу", - говорится в сообщении.

В будущем в тарифной сетке нижегородского фуникулера возможны изменения.

Напомним, подготовка к запуску фуникулера началась на склоне Нижегородского кремля в конце августа.

Также ранее сообщалось, что изначально фуникулер в Нижегородском кремле планировалось построить к августу 2021 года, однако затем строки ввода подъемника в эксплуатацию перенесли на май 2024 года.

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Теги:
Открытие фуникулер
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