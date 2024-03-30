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Культура и отдых

Фуникулер у стен Нижегородского кремля запустят в мае

12 апреля 2024 17:40  [99] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Фуникулер в Нижегородском кремле планируется запустить в мае 2024 года. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев на своей странице в соцсети Вконтакте.

Парламентарий поделился с нижегородцами результатом благоустройства улицы Кожевенной.

По словам Юрия Лебедева, на исторической улице отремонтировали фасады всех зданий, на многих домах установили стенды об истории этого места и четыре скульптуры.

"В 100 метрах от улицы Кожевенной через месяц начнет работать фуникулер, который будет поднимать туристов на территорию Нижегородского кремля. Ежедневно большое количество жителей и гостей города получают радость от исторического места", - рассказал Лебедев.

Напомним, изначально фуникулер в Нижегородском кремле планировалось построить к августу 2021 года, а в ноябре 2023 года работы по воссозданию подъемника были завершены на 95%.

Также ранее сообщалось, что еще один фуникулер построят в верхней части Нижнего Новгорода.

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Теги:
Благоустройство фуникулер
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