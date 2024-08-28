Минимальная цена овощного борщевого набора в торговых сетях упала на 10% Экономика

В крупных российских торговых сетях в августе цены на базовые социально значимые продукты снизились на 0,41%.

Как пишут Известия, это следует из данных Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Согласно сообщению, минимальная цена овощного борщевого набора упала на 10% до 39,75 рублей. Борщевой набор с говядиной в торговых сетях стал дешевле на 3% и составляет 79,5 рублей, набор с курицей и свининой — на 4% и 5%, соответственно.

По данным Ассоциации, в августе цена моркови снизилась на 19,05%, свекла стала дешевле на 14,15%, стоимость белокочанной капусты снизилась на 10,7%, картофеля — на 5,9%, лука — на 5,7%, яблок — на 7,5%, сахар-песка — 3,4%, вермишели— на 0,8%, гречки — на 0,5%, яйца "первой цены" подешевели на 0,7%, а тушка бройлера — на 0,37%.

В АКОРТ отметили, что средняя наценка торговых сетей на социально-значимые товары "первой цены»" в августе, также как и в июле, составила 5%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизившись на 2% пункта. С отрицательной и околонулевой наценкой продавались подсолнечное масло, сахар, говядина, гречка и картофель.

По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, ценовая динамика в августе отражает сезонное снижение цен на овощи борщевого набора и меры торговых сетей по сдерживанию стоимости ключевых позиций мяса и рыбы.

"Выровнялась ситуация с ценами на куриное мясо и яйца — коррекция розничных цен в августе отражает снижение закупочной стоимости курятины и яиц. Закупочные цены на капусту, отличавшуюся аномальным подорожанием на протяжении большей части лета, в августе наконец пошли вниз, поддержав дальнейшее снижение цен на базовые овощи", — отметил Игорь Караваев.

Ранее сообщалось, что ##609165##цена красной икры#3 за август показала рекордный рост с ноября 2022 года.