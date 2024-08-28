Нижегородский телевизионный завод "Нител" оштрафовали на 700 тысяч рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина ("Нител") оштрафовали на 700 тысяч рублей за неполное раскрытие информации. Об этом сообщается в материалах на сайте Арбитражного суда региона.



Волго-Вятское главное управления Центробанка РФ обнаружило, что в годовой бухгалтерской отчетности предприятия за 2023 год не было информации и движении денежных средств за отчетный период.

После этого Волго-Вятское главное управления Центробанка РФ наложило на завод "Нител" штраф на 700 тысяч рублей.

Предприятие не признало вину, сославшись на ошибку должностных лиц, и попыталось обжаловать постановление в суде, но суд поддержал позицию Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня принятия и может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, суд оштрафовал ООО "Остин" в Нижегородской области на 300 тысяч рублей за отказ отключить охранные рамки.