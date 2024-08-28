Нижегородское метро направит 1,4 млн рублей на ремонт лестниц на станции "Стрелка" Общество

МП "Нижегородское метро" отремонтирует лестничный сход №1 на станции "Стрелка" до декабря 2024 года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать гидроизоляцию стен и сами стены, потолок у лестничного схода, а также поменять светильники.

Начальная( максимальная) стоимость контракта составляет 1,4млн рублей. Средства будут выделены из собственных средств МП "Нижегородское метро".

Итоги аукциона подведут до 16 сентября.

Подрядчик должен завершить ремонт лестничного схода в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Напомним, около 70 млн направят на установку павильонов над входами на станции метро "Пролетарская" и "Двигатель революции" в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что четыре павильона над входами в метро снесли в Ленинском районе Нижнего Новгорода во исполнение судебных решений в 2021 году.