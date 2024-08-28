По программе "Единой России" и Минстроя с 2019 года благоустроили свыше 115 тысяч общественных пространств Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

За пять лет "Единой России" и Минстрою совместными усилиями удалось изменить в лучшую сторону городскую среду в населенных пунктах по всей стране, отметил председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов, подводя предварительные итоги реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Только за этот год по стране обновили уже почти 4 тысячи территорий. До конца года в рамках федерального проекта планируется благоустройство еще более трех тысяч территорий. Отдельно хочу отметить Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. За время его проведения уже реализовано 630 проектов: это набережные, парки, скверы, бульвары, которые буквально стали украшением городов", - подчеркнул он.

По словам парламентария, цель проекта "Формирование комфортной городской среды" – преобразить города, сделать их комфортнее для жизни и дать новый импульс в развитии муниципалитетов.

"Формирование городской среды – это то, что люди видят и чувствуют, это развитие экономики, общественной жизни", - сказал он.

Председатель комитета Госдумы по строительству обратил внимание, что с этого года в программу благоустройства также включены наукограды.

"Раньше такие научные центры включались в действующие программы выборочно. Теперь они смогут использовать федеральное финансирование", - добавил он.

За пять лет действия программы "Формирование комфортной городской среды" в общественных обсуждениях приняли участие около 40 миллионов жителей регионов.

"Мы изначально ставили себе задачу обеспечить максимальное соучастие людей в проектной работе и в контроле за строительством самих объектов. Это повышает качество городской среды за счет выявления реальных проблем и потребностей, что сказывается на эффективности каждого вложенного рубля", - заявил Сергей Пахомов.

В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько отметил, что Минстрой принимает активное участие в реализации народной программы "Единой России".

"Людям необходимо, чтобы в их населенных пунктах появлялись удобные современные места для отдыха, занятий спортом, комфортные улицы, благоустроенные парки. И основным инструментом достижения этого результата является федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", - добавил замминистра строительства и ЖКХ.

Он также напомнил, что сейчас потенциальными участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды являются 1238 населенных пунктов.

"Сумма финансирования конкурса с момента его запуска увеличилась уже в пять раз – до 35 миллиардов ежегодно. Это позволило допустить к участию города с населением до 200 тысяч человек. С 2018 года мы провели уже 12 конкурсов, отобрали 1315 комплексных проектов благоустройства из 84 регионов", - подчеркнул Алексей Ересько.

С 2023 года к конкурсу присоединились новые регионы: Луганская и Донецкая Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Федеральный координатор партпроекта "Городская среда", первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев напомнил также, что партия ежегодно проводит акцию по озеленению территорий.

"В этом году к ней присоединились 700 тысяч человек, охвачено более 20 тысяч дворов и свыше 6,5 тысяч общественных территорий в 1316 муниципальных образованиях", -сказал он.

Федеральный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил вклад молодежи в реализацию проекта по развитию городской среды.

"Мы продолжим совместный проект с Минстроем и с Институтом развития местного самоуправления "Идеи, преображающие города". Школьники, студенты, и молодые специалисты участвуют в этом всероссийском конкурсе и показывают свой взгляд в благоустройстве территорий", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Владимир Путин сообщил о продлении программы "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по итогам встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском форуме "Малая родина – сила России" в январе 2024 года.

С просьбой о продлении программы к главе государства обратился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. По его словам, люди замечают, как преобразился город за последние годы, и сами активно принимают участие в этом.

"И это не только ключевые пространства: Кремль, Стрелка, Нижегородская ярмарка, парк Швейцария, но и небольшие, порой дворовые территории, маленькие парки и скверы во всех районах города. Преображаются и крупные города – миллионники и малые населенные пункты. И у людей эти изменения находят положительный отклик", - сказал глава Нижнего Новгорода.

Только в 2024 году в Нижнем Новгороде благодаря проекту преобразятся еще 29 общественных пространств. На 20 территориях работы уже завершены, остальные объекты готовятся к открытию.

Всего в Нижегородской области в этом году в рамках программы ФКГС благоустроят порядка 100 общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий находится на постоянном контроле партийного проекта "Городская среда". Это один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число

обращений по этому поводу.