Перекресток Бурнаковской и Коминтерна перекроют в Сормове из-за ремонта теплотрассы

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Движение перекроют на перекрестке улицы Бурнаковской и Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода с 20 до 23 сентября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Ограничение вводится из-за проведения строительно- монтажных работ на тепловых сетях. Работы будут проводить сотрудники АО "Теплоэнерго".
"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.
Напомним, улицу Пермякова в Нижнем Новгороде перекроют до 5 ноября.
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