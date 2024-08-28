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Общество

Перекресток Бурнаковской и Коминтерна перекроют в Сормове из-за ремонта теплотрассы

13 сентября 2024 12:52  [102] Общество

Фото: Александр Воложанин

Движение перекроют на перекрестке улицы Бурнаковской и Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода с 20 до 23 сентября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Ограничение вводится из-за проведения строительно- монтажных работ на тепловых сетях. Работы будут проводить сотрудники АО "Теплоэнерго".

"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.

Напомним, улицу Пермякова в Нижнем Новгороде перекроют до 5 ноября.

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Теги:
движение Дороги
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