Перекресток Бурнаковской и Коминтерна перекроют в Сормове из-за ремонта теплотрассы Общество

Фото: Александр Воложанин

Движение перекроют на перекрестке улицы Бурнаковской и Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода с 20 до 23 сентября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Ограничение вводится из-за проведения строительно- монтажных работ на тепловых сетях. Работы будут проводить сотрудники АО "Теплоэнерго".

"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.

Напомним, улицу Пермякова в Нижнем Новгороде перекроют до 5 ноября.