Маршруты автобусов А-10 в Нижнем Новгороде изменили из-за пожара на улице Давыдова

Автобусы А-10 в Нижнем Новгороде следуют по измененному маршруту из-за недавнего пожара на улице Давыдова. Об этом сообщается в официальной группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" в соцсети ВКонтакте.
В настоящее время профильные ведомства занимаются устранением последствий пожара на улице Героя Давыдова в Московском районе города.
"Автобусы А-10 в направлении Московского шоссе следуют по улице Лубянской, а в направлении улицы Дубравной - по улице Рябцева", - говорится в сообщении.
Напомним, два расселённых дома на улицах Рябцева и Героя Давыдова сгорели ночью 9 сентября в Нижнем Новгороде.
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