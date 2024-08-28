Маршруты автобусов А-10 в Нижнем Новгороде изменили из-за пожара на улице Давыдова Общество

Автобусы А-10 в Нижнем Новгороде следуют по измененному маршруту из-за недавнего пожара на улице Давыдова. Об этом сообщается в официальной группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" в соцсети ВКонтакте.

В настоящее время профильные ведомства занимаются устранением последствий пожара на улице Героя Давыдова в Московском районе города.

"Автобусы А-10 в направлении Московского шоссе следуют по улице Лубянской, а в направлении улицы Дубравной - по улице Рябцева", - говорится в сообщении.

Напомним, два расселённых дома на улицах Рябцева и Героя Давыдова сгорели ночью 9 сентября в Нижнем Новгороде.