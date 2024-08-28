Минтранс поручил отрегулировать интервалы пяти автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Центр развития транспортных систем Нижегородской области

Заместитель министра транспорта и автодорог региона Денис Рябинин опросил граждан в районах Нижнего Новгорода, где произошли изменения в работе общественного транспорта в утренние часы пик 13 сентября. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.

Многие пассажиры, опрошенные на остановке "Улица Космическая", оказались в курсе отмены маршрута Т-44 и сообщили, что будут пользоваться автобусами А-32. По данным центральной диспетчерской службы, интервал движения составил около 10-12 минут. Заполняемость на этом маршруте сегодня утром была комфортной. Также пассажиры отметили образцовую работу электробусов Э-22.

Для улучшения связи микрорайона "Молитовский" с Автозаводским районом Денис Рябинин поручил "Нижегородпассажиравтотрансу" увеличить выпуск автобусов на маршруте А-64, а также дополнительно отрегулировать интервалы движения между автобусами А-88, А-64, Т-86 и А-7.

Однако в верхней части города отмечен увеличенный интервал в утренний час пик у автобуса А-34, участок маршрута которого был перенесен с улицы Ванеева на улицу Бекетова и проспект Гагарина.

"Перевозчик на маршруте А-34 должен обеспечить интервал движения около 20 минут. Для этого выпуск транспорта увеличился до 5 автобусов. Сегодня интервал, по крайней мере, к 9:00, был больше. Работа этого маршрута взята под дополнительный ежедневный контроль", - сообщил Денис Рябинин.

Обновленное расписание доступно на портале АСИП на сайте Центра развития транспортных систем.

Напомним, автобусы Т-13, Т-44 и А-23а отменили в Нижнем Новгороде с 13 сентября.