Полицейские обнаружили плантацию конопли на чердаке дома под Арзмасом

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Плантацию по выращиванию конопли обнаружили полицейские в одном из частных домов в поселке Выездном в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В ходе обыска оперативники изъяли 20 горшков с растениями зеленого цвета, 29 мешков и 7 горшков с грунтом и остатками корней, контейнер с измельченными частями растениями зеленого цвета, а также большое количество удобрений, осветительных приборов и систем полива.
По результатам проведенного исследования содержимого контейнера установлено, что в нем находится наркотик "конопля" массой 200 грамм.
В ходе допроса 40-летний владелец плантации сознался в преступлении и сообщил полицейским, что оборудовал гров и выращивал каннабис для личного пользования.
На него завели уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Теперь владельцу плантации может грозить до 10 лет лишения свободы.
Напомним, семейную пару задержали в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков.
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