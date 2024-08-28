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Происшествия

Полицейские обнаружили плантацию конопли на чердаке дома под Арзмасом

13 сентября 2024 17:09  [80] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Плантацию по выращиванию конопли обнаружили полицейские в одном из частных домов в поселке Выездном в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ходе обыска оперативники изъяли 20 горшков с растениями зеленого цвета, 29 мешков и 7 горшков с грунтом и остатками корней, контейнер с измельченными частями растениями зеленого цвета, а также большое количество удобрений, осветительных приборов и систем полива.

По результатам проведенного исследования содержимого контейнера установлено, что в нем находится наркотик "конопля" массой 200 грамм.

В ходе допроса 40-летний владелец плантации сознался в преступлении и сообщил полицейским, что оборудовал гров и выращивал каннабис для личного пользования.

На него завели уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теперь владельцу плантации может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, семейную пару задержали в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков.

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Теги:
Наркотики Полиция
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