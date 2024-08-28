Реставрацию мельницы XIX века в Нижегородской области перенесли на 2025 год Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Управление госохраны объектов культурного наследия региона перенесло сроки реставрации мельницы XIX века в cеле Малое Болдино в Большеболдинском районе Нижегородской области на 2025 год. Об этом сообщается в проекте поправок в региональный бюджет на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Расходы на проведение реставрации мельницы уменьшены в 2024 году на 15 млн рублей.

"Это связано с переносом сроков проведения реставрации мельницы на 2025 год. В следующем году на эти цели планируется выделить уже 16,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее администрация Большеболдинского района выделила 3,1 млн рублей на разработку проектной документации для реставрации мельницы. Проект подготовили специалисты ООО "Архрест проект".

Напомним, церковь Александра Невского в усадьбе сына Пушкина во Львовке в Нижегородской области планируется отреставрировать в 2025 году.

СПРАВКА:

Мельница XIX века в Малом Болдине представляет из себя "голландку" с четырьмя вращающимися крыльями и является объектом культурного наследия. До настоящего времени сохранился остов мельницы с маховым и вертикальным валом, кулачным колесом, краном обслуживания жерновов и цевочной шестерней. Крылья были утрачены.