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Культура и отдых

Реставрацию мельницы XIX века в Нижегородской области перенесли на 2025 год

13 сентября 2024 17:47  [102] Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Управление госохраны объектов культурного наследия региона перенесло сроки реставрации мельницы XIX века в cеле Малое Болдино в Большеболдинском районе Нижегородской области на 2025 год. Об этом сообщается в проекте поправок в региональный бюджет на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Расходы на проведение реставрации мельницы уменьшены в 2024 году на 15 млн рублей.

"Это связано с переносом сроков проведения реставрации мельницы на 2025 год. В следующем году на эти цели планируется выделить уже 16,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее администрация Большеболдинского района выделила 3,1 млн рублей на разработку проектной документации для реставрации мельницы. Проект подготовили специалисты ООО "Архрест проект".

Напомним, церковь Александра Невского в усадьбе сына Пушкина во Львовке в Нижегородской области планируется отреставрировать в 2025 году.

СПРАВКА:

Мельница XIX века в Малом Болдине представляет из себя "голландку" с четырьмя вращающимися крыльями и является объектом культурного наследия. До настоящего времени сохранился остов мельницы с маховым и вертикальным валом, кулачным колесом, краном обслуживания жерновов и цевочной шестерней. Крылья были утрачены.

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Теги:
ОКН Реставрация
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