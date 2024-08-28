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Культура и отдых

Нижегородские власти направят 4 млн рублей на реставрацию особняка купца Салова в Богородске

15 сентября 2024 10:45  [36] Культура и отдых

Фото: autotravel-nn.ru/

Управление госохраны объектов культурного наследия региона планирует направить 3,9 млн рублей на разработку проекта реставрации дома купца Николая Салова в Богородске. Об этом сообщается в проекте поправок в региональный бюджет на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Кирпичный двухэтажный дом расположен на улице Усилова,1

Средства на эти цели будут перечислены из региональной казны в бюджет Богородского муниципального округа в 2024 году.

Напомним, около 12 млн рублей выделили на реставрацию особняка Якова Чернонебова в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Особняк купца Николая Салова с кирпичными воротами построен в 1892 году и является объектом культурного наследия регионального значения. В здании практически полностью сохранилась первоначальная планировка, так как в советское время здесь располагалась школа.

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Теги:
Богородск ОКН
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