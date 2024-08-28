Прокуратура начала проверку из-за возгорания автобуса в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура начала проверку из-за возгорания пассажирского автобуса у Речного вокзала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что утром 15 сентября в автобусе во время движения произошло возгорание. Автобус в этот момент проезжал у Речного вокзала. Пассажиры эвакуировались самостоятельно.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

"Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об оказании услуг, и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования",- говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составила 15 кв. метров. Дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.

Напомним, грузовая "ГАЗель" сгорела ночью на Автозаводе.