Прокуратура начала проверку из-за возгорания автобуса в центре Нижнего Новгорода

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Прокуратура начала проверку из-за возгорания пассажирского автобуса у Речного вокзала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Предварительно установлено, что утром 15 сентября в автобусе во время движения произошло возгорание. Автобус в этот момент проезжал у Речного вокзала. Пассажиры эвакуировались самостоятельно.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
"Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об оказании услуг, и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования",- говорится в сообщении.
По данным МЧС, площадь пожара составила 15 кв. метров. Дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.
Напомним, грузовая "ГАЗель" сгорела ночью на Автозаводе.
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