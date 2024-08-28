Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 сентября 2024 11:39  [140] Прокуратура начала проверку из-за возгорания автобуса в центре Нижнего Новгорода
14 сентября 2024 18:57  [294] Полицейские обнаружили нарколабораторию в Нижегородской области
14 сентября 2024 17:48  [340] Расселенный частный дом сгорел в Нижнем Новгороде
14 сентября 2024 16:25  [348] Нижегородские полицейские раскрыли дело о краже бензопилы с территории предприятия
14 сентября 2024 15:28  [391] Ожидавшая доплаты к пенсии нижегородка стала жертвой телефонного мошенника
14 сентября 2024 12:38  [423] Нижегородку обманули при попытке купить через интернет корм для животных
14 сентября 2024 09:27  [444] Мошенники завладели сбережениями пожилой нижегородки
13 сентября 2024 17:09  [519] Полицейские обнаружили плантацию конопли на чердаке дома под Арзмасом
13 сентября 2024 16:54  [506] Сотрудник дзержинского предприятия получил ожоги 70% тела в результате взрыва
13 сентября 2024 09:58  [470] Расселённый дом сгорел ночью на улице Шота Руставели в Нижнем Новгороде
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за возгорания автобуса в центре Нижнего Новгорода

15 сентября 2024 11:39  [140] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура начала проверку из-за возгорания пассажирского автобуса у Речного вокзала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что утром 15 сентября в автобусе во время движения произошло возгорание. Автобус в этот момент проезжал у Речного вокзала. Пассажиры эвакуировались самостоятельно.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

"Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об оказании услуг, и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования",- говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составила 15 кв. метров. Дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.

Напомним, грузовая "ГАЗель" сгорела ночью на Автозаводе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский район Пожар
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2023 12:27  [1230] Три автомобиля сгорели в частном автосервисе в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph