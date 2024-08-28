Нарушения в работе полигона ТБО под Городцом обнаружили перед крупным пожаром Общество

Фото: Telegram-канал Светланы Родионовой

Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком районе Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявила руководитель надзорного ведомства Светлана Родионова.

По ее словам, сотрудники Росприроднадзора сразу же выехали на место пожара, завершили обследование и взяли необходимые пробы.

"Площадь возгорания превышает 3 га, идет едкий дым. Мы проверяли этот полигон несколько недель назад и выявили серьезные нарушения. Оператору АО "Ситиматик" надо подходить к своей работе ответственно во всех точках присутствия — в других регионах компания также работает с отклонением от природоохранного законодательства", - сообщила Родионова

Глава Росприроднадзора добавила, что ситуация остается на контроле ведомства.

Напомним, крупный пожар разгорелся на полигоне ТБО в Городецком районе вечером 15 сентября. В настоящее время под руководством главы Городецкого муниципального округа Александра Мудрова работает оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица.

Также ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил 14 нарушений на мусорных полигонах в Городецком и Балахнинском районах.