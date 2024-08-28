Нижегородская область заняла 46 место среди регионов по расходам жителей на ЖКУ Общество

Нижегородская область заняла 46 место среди регионов по расходам жителей на жилищно-коммунальные услуги и топливо в 2023 году. Об этом сообщают РИА "Новости".

В общей сложности доля расходов нижегородской семьи на ЖКУ и топливо в среднем составляла 9,6%, сократившись за год на 1 процентный пункт.

В среднем жители Нижегородской области тратили на эти цели 5564 рубля в месяц.

Дороже всего ЖКУ и топливо в минувшем году обходились жителям Чукотского автономного округа - 9299 рублей или 14% и жителям Республики Бурятия – 5446 (13,4%).

Самые низкие расходы за ЖКУ и топливо в Астраханской области - 3667 рублей в месяц (6,3%) и в Республике Калмыкия – 3167 рублей или 6,6%.

Напомним, нижегородцы получили квитанции ЖКХ за август с инструкцией по действиям во время воздушной тревоги.