Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2024 12:58  [6] Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 20 сентября
16 сентября 2024 12:11  [88] Нижегородская область заняла 46 место среди регионов по расходам жителей на ЖКУ
16 сентября 2024 11:22  [232] Нарушения в работе полигона ТБО под Городцом обнаружили перед крупным пожаром
16 сентября 2024 10:59  [124] Акция по сбору образцов для регистра доноров крови и костного мозга пройдёт 20 сентября
16 сентября 2024 10:42  [154] ЖК "Каскад на Архангельской" в Нижнем Новгороде достроят в конце 2024 года
16 сентября 2024 10:18  [190] Оперштаб работает на месте пожара на полигоне ТБО в Городецком районе
16 сентября 2024 09:46  [181] Сильнейшая магнитная буря может обрушиться на Землю 16 и 17 сентября
16 сентября 2024 08:52  [240] Метеорологическое лето в Нижегородской области продолжится и на этой неделе
16 сентября 2024 08:17  [227] Трамваи № 22 и 417 остановили работу на Автозаводе из-за проблем на электросетях
16 сентября 2024 07:55  [178] Законопроект об уголовном наказании за использование дипфейков внесут в Госдуму
Общество

Нижегородская область заняла 46 место среди регионов по расходам жителей на ЖКУ

16 сентября 2024 12:11  [88] Общество

Нижегородская область заняла 46 место среди регионов по расходам жителей на жилищно-коммунальные услуги и топливо в 2023 году. Об этом сообщают РИА "Новости".

В общей сложности доля расходов нижегородской семьи на ЖКУ и топливо в среднем составляла 9,6%, сократившись за год на 1 процентный пункт.

В среднем жители Нижегородской области тратили на эти цели 5564 рубля в месяц.

Дороже всего ЖКУ и топливо в минувшем году обходились жителям Чукотского автономного округа - 9299 рублей или 14% и жителям Республики Бурятия – 5446 (13,4%).

Самые низкие расходы за ЖКУ и топливо в Астраханской области - 3667 рублей в месяц (6,3%) и в Республике Калмыкия – 3167 рублей или 6,6%.

Напомним, нижегородцы получили квитанции ЖКХ за август с инструкцией по действиям во время воздушной тревоги.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги ЖКХ
Поделиться:
Новости по теме
11 сентября 2024 13:57  [696] Нижегородцам начали отключать газ из-за отсутствия договоров на ТО
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph