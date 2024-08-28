Правительство РФ поддержало штрафы до 5 тысяч рублей за повторную езду без полиса ОСАГО

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Кабинет министров поддержал законопроект, который вводит устанавливает штраф от 3 до 5 тысяч рублей за повторное управление авто без полиса ОСАГО. Изменения предлагается внести в КоАП РФ.
Как сообщает ТАСС, документ, который разработан парламентом Кабардино-Балкарской Республики, пока еще не внесен в Госдуму.
"Концепция законопроекта, направленная на обеспечение исполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, поддерживается. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - указали в правительстве РФ.
Ранее сообщалось, что нижегородцы урегулировали убытки по ОСАГО через "Госуслуги" около 600 раз.
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