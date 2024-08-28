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Общество

Территориальный коэффициент ОСАГО хотят снизить для Нижнего Новгорода

06 сентября 2024 08:55  [243] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центробанк предложил изменить для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на конечную стоимость полиса ОСАГО. Согласно документу, снизить коэффициент планируется для 21 территории, где его значение сейчас выше среднероссийского. Максимальное сокращение составит 6%.

Как сообщили в Волго-Вятском ГУ Банка России, в число этих территорией вошёл Нижний Новгород. Существующий КТ здесь предлагается уменьшить с 1,64 до 1,56.

Отмечается, что возможность снижения КТ была определена на основе анализа статистики выплат по полисам ОСАГО на этих территориях. Так, для Нижнего Новгорода предлагаемое сокращение КТ составляет 5%. Из регионов ПФО в число этих территорий также попали Казань, Саратов, Тольятти, Уфа, Пермь.

При этом документом предусмотрено повышение КТ для 18 территорий, где его действующее низкое значение не соответствует возросшим убыткам. Но, как уточнили в Центробанке, даже после увеличения его значения для этих регионов (максимально на 10,5%) он всё равно будет ниже среднероссийского.

Также предусмотрено увеличение территориального коэффициента по полисам ОСАГО мультидрайв для физлиц, на которые приходится порядка 2% всех полисов.

Проект указания Банка России будет находиться на общественном обсуждении до 17 сентября включительно.

Ранее сообщалось, что Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто.

Кроме того, принят законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО. Согласно документу, теперь их можно будет оформлять даже на один день. В коротких полисах обязательной автогражданки действует свободный тариф.

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Теги:
Автомобили Банк России ОСАГО
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