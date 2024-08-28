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Общество

IT-эксперт Мясоедов: оператор связи не будет присылать реквизиты клиентам

16 сентября 2024 17:33  [3] Общество

Телефонные мошенники освоили новую схему. Теперь они от имени операторов связи предлагают жертвам подключить новый, якобы более выгодный тариф, а для этого просят перевести деньги. Как не попасться на удочку мошенников, телеканалу "360" рассказал эксперт по информационным технологиям и кибербезопасности Павел Мясоедов.

Он уточнил, что настоящие операторы имеют право переводить общение в мессенджеры, если есть в этом необходимость, но суть мошеннической схемы состоит в другом.

"Вам могут что угодно говорить. Вопрос в том, как у вас начинают просить деньги, куда вас просят перевести деньги. Наверное, гипотетически оператор может попросить вас осуществить какую-то транзакцию, но он не просит ее сделать целевым образом, то есть не высылает вам реквизиты где бы то ни было", — рассказал эксперт.

Он добавил, что счёт всегда пополняется по идентификатору абонента, и любая попытка увести транзакцию в сторону должна вызвать подозрение.

Что касается чат-ботов, то, по словам Мясоедова, они занимаются, прежде всего, информированием и решением каких-то часто задаваемых вопросов.

"Чат-бот не будет с вами переписываться и перенаправлять вам данные и реквизиты какие-то третьей стороны для осуществления транзакции. Вот это всё нужно помнить", — подчеркнул Мясоедов.

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Теги:
Кибербезопасность Мошенничество Связь
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