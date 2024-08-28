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Происшествия

Нижегородка потеряла почти 3,5 млн рублей под предлогом продления сим-карты

12 сентября 2024 14:29  [85] Происшествия

Нижегородка потеряла почти 3,5 млн рублей под предлогом продления договора об оказании мобильных услуг.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 57-летней  жительнице Автозавода позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора сотовой связи. Мужчина сообщил женщине, что ей необходимо продлить договор по обслуживанию сим-карты, для того чтобы сохранить абонентский номер. Для этого нижегородка сообщила код из поступившего смс-сообщения.

Благодаря коду злоумышленники получили доступ к личному кабинету нижегородки на портале "Госуслуги". После этого они связались с женщиной от имени сотрудников банка и сообщили, что звонивший ей ранее неизвестный является мошенником и, заполучив доступ к её личному кабинету, пытается оформить на неё кредиты.

Нижегородка поверила незнакомцу и в целях сохранности денежных средств оформила кредиты в разных банках города, после чего вместе со своими сбережениями перевела деньги на "безопасный счет". Спустя месяц, когда женщина не смогла вернуть свои деньги,  она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что около 2 млн рублей потерял нижегородец из-за телефонных мошенников.

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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