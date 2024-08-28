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Общество

Новые дороги построили на "Ново-Сормовском" кладбище в Нижнем Новгороде

16 сентября 2024 16:18  [168] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Подрядчики завершили ремонт и строительство дорог на кладбищах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает МКУ "Управление муниципальных кладбищ".

Самый большой объем работ был выполнен на территории "Ново-Сормовского" кладбища. Там построили два новых участка межквартальных дорог общей площадью порядка 3 тысяч кв. метров.

"Это самое большое кладбище Нижнего Новгорода, поэтому для удобного и комфортного перемещения посетителей был построен дополнительный проезд", - отметили в профильном управлении.

Кроме того, в этом году отремонтировали дороги на "Новостригинском" и "Стригинском" кладбищах, а также на кладбище "Копосово-Высоково".

Помимо этого, городское управление муниципальных кладбищ заключило контракты на обслуживание территорий погостов, в частности, на вывоз мусора, уборку валежника, покос травы.

Напомним, новое кладбище появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Благоустройство Кладбище
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