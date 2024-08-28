МКУ "ГУММиД" направит 54 млн рублей на обследование тоннелей нижегородского метро. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит провести обследование перегонов подземки от станции "Ленинская" до станции "Чкаловская", "Московская" -"Канавинская", "Московская"- "Чкаловская", а также "Парк культуры"- "Кировская".
В перечень работ входит, в частности, сейсмомониторинг и определение степени обводненности грунта вокруг тоннелей.
Контракт будет заключен по начальной( максимальной) цене контракта в 54,5 млн рублей. Название подрядной организации не раскрывается. Средства будут выделены из городского и регионального бюджета.
Работы должны завершиться до 15 декабря 2024 года.
Напомним, около 500 млн рублей направят на безопасность нижегородского метрополитена 2024 году.
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