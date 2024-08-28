Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде 18 сентября закроют на акарицидную обработку

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В среду 18 сентября парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде будет закрыт для посещения. Об этом предупредили в администрации общественного пространства.
Согласно информации, на территории парка будет проходить противоклещевая обработка.
"Погода стоит прекрасная. По мнению синоптиков - аномально тёплая, с точки зрения биологов - благоприятная для активности клещей. Впереди еще много хороших прогулочных дней, поэтому необходима защита от вредоносных насекомых", - говорится в сообщении администрации.
"Швейцария" будет готова принимать гостей уже в четверг, 19 сентября.
Напомним, что 1 мая в Нижнем Новгороде стартовал парковый сезон. На его старте в "Швейцарии" также проходила акарицидная обработка.
Ранее сообщалось, что парк "Швейцария" стал парком года в России.
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