Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде 18 сентября закроют на акарицидную обработку Общество

Фото: соцсети парка "Швейцария"

В среду 18 сентября парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде будет закрыт для посещения. Об этом предупредили в администрации общественного пространства.

Согласно информации, на территории парка будет проходить противоклещевая обработка.

"Погода стоит прекрасная. По мнению синоптиков - аномально тёплая, с точки зрения биологов - благоприятная для активности клещей. Впереди еще много хороших прогулочных дней, поэтому необходима защита от вредоносных насекомых", - говорится в сообщении администрации.

"Швейцария" будет готова принимать гостей уже в четверг, 19 сентября.

Напомним, что 1 мая в Нижнем Новгороде стартовал парковый сезон. На его старте в "Швейцарии" также проходила акарицидная обработка.

Ранее сообщалось, что парк "Швейцария" стал парком года в России.