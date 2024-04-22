Парковый сезон откроется в Нижнем Новгороде 1 мая Культура и отдых

Парковый сезон откроется в Нижнем Новгороде 1 мая

Парковый сезон в Нижнем Новгороде откроется 1 мая. Как сообщили в департаменте культуры администрации города, к этому событию для нижегородцев приготовили обширную развлекательную программу.

Так, в парке "Швейцария" 1 мая пройдут экскурсии, мастер-классы, развлекательные программы и игры для детей. Также будут организованы выставки и "Песни в березовой роще" с баянистом и солистами. Кроме того, для гостей парка подготовлена концертная программа.

Кроме того, 1 мая развлекательные программы запланированы в парках "Светлоярский" и Станкозавода. По данным "Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода", посетителей ждут концертные и анимационные программы, мастер-классы и конкурсы. Открытие сезона в парках начнется с викторин, соревнований и представлений на центральных сценах.

Для желающих будут организованы мастер-классы. В парке Станкозавода можно будет пройти обучение по диджеингу и игре на барабанах, зумбе и плетению сумки-авоськи,. В парке "Светлоярский" посетители смогут попытать силы на баланс-бордах, пройти мастер-класс по современным танцам и освоить основы живописи на мини-холстах.

Кроме того, в парках будут организованы зоны для крафтовых игр, а завершится вечер выступлением кавер-группы.

Напомним, в Нижнем Новгороде идет подготовка к открытию парков, в том числе противоклещевая обработка.

Ранее сообщалось, что парк "Швейцария" стал парком года в России.

Также сообщалось, что парк 800-летия Нижнего Новгорода стал главной достопримечательностью страны.