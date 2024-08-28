ФНС начала рассылать россиянам уведомления об уплате налога на вклады Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Налоговая служба начала рассылать россиянам уведомления о необходимости уплатить начисленный налог на вклады за 2023 год. Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что соответствующая информация стала доступна в личных кабинетах налогоплательщиков. В уведомлении от ФНС перечислены банки, в которых были открыты вклады, сумма начисленных процентов, а также указывается сумма, с которой должен был уплачен налог, и итоговый размер выплаты.

"Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления", — прокомментировал РБК представитель Минфина.

НДФЛ по вкладам действует в России с 2021 года, но срок его уплаты сдвигался. Расчётным периодом, в итоге, принят 2023 год.

Согласно законодательству, налогом облагается совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы: на 2023 год она составила 150 тысяч рублей. Под налогообложение не попадают доходы по вкладам со ставкой ниже 1%, а также по вкладам, которые клиент унаследовал.

Напомним, что физические лица должны до 1 декабря текущего года заплатить земельный, транспортный и имущественный налог за 2023 год. Теперь ряду граждан добавится новый вид налога. Уведомления приходят в личный кабинет на сайте налогоплательщика. Если человек не зарегистрирован в этом сервисе, он получит письмо обычной почтой.