Проспект Гагарина расширяют до четырёх полос от улицы Тропинина до Ольгина Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде выполнены почти на 90%. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" Илья Курапов.

По его словам, подрядчик выходит на финишную прямую. Новое покрытие на дорогах уложено на площади 280 тысяч кв. метров. До полного завершения работ осталось еще несколько участков. На данный момент силы направлены на ремонт проспекта Гагарина. Здесь предстоит обновить дорожное полотно на участке от улицы Медицинской до деревни Ольгино протяженностью 7,5 км.

Сейчас работы идут на участках от улицы Горной до улицы Медицинской и от деревни Ольгино до транспортной развязки Ларина-Гагарина. Здесь выполняется устройство нижних и верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Укладка производится в ночное время, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта, не создавая заторы.

Кроме того, еще один подрядчик выполняет работы по расширению проезжей части проспекта Гагарина на участке от улицы Тропинина до деревни Ольгино. Когда работы будут завершены, трасса увеличится с четырех до пяти полос: три полосы организуют – на выезд из города, две – на въезд.

Помимо этого, на данном участке будет выполнено устройство тротуара, совмещенного с велополосой порядка 4,5 метров в ширину.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что ремонт дорог по БКД завершили еще на двух улицах Нижнего Новгорода.