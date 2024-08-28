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Общество

Раздельный сбор мусора организуют на туристических улицах Нижнего Новгорода

17 сентября 2024 16:08  [39] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Проект по раздельному сбору мусора запускается на проходимых туристических улицах Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Детали проекта мэр столицы Приволжья обсудил на совещании с "Ассоциацией рестораторов Нижегородской области", компанией "Исток", и городской ассоциацией пяти ДУКов.

По его словам, первой улицей, где будет реализован проект, станет Рождественская.

"Её хорошо знают и нижегородцы, и туристы, она входит во многие туристические путеводители о нашем городе как его гастрономическая мекка. Однако издержками от ее популярности стали жалобы жителей на мусор", - рассказал Шалабаев.

Этой осенью в нескольких местах по улице Рождественской планируется установить контейнеры по раздельному сбору мусора. Ими в первую очередь будут пользоваться местные рестораторы. Нижегородцы и гости города тоже смогут так сортировать мусор.

Напомним, первые аппараты по приему вторсырья за вознаграждение установили в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Мусор Туризм
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