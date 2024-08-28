Раздельный сбор мусора организуют на туристических улицах Нижнего Новгорода

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Проект по раздельному сбору мусора запускается на проходимых туристических улицах Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Детали проекта мэр столицы Приволжья обсудил на совещании с "Ассоциацией рестораторов Нижегородской области", компанией "Исток", и городской ассоциацией пяти ДУКов.
По его словам, первой улицей, где будет реализован проект, станет Рождественская.
"Её хорошо знают и нижегородцы, и туристы, она входит во многие туристические путеводители о нашем городе как его гастрономическая мекка. Однако издержками от ее популярности стали жалобы жителей на мусор", - рассказал Шалабаев.
Этой осенью в нескольких местах по улице Рождественской планируется установить контейнеры по раздельному сбору мусора. Ими в первую очередь будут пользоваться местные рестораторы. Нижегородцы и гости города тоже смогут так сортировать мусор.
Напомним, первые аппараты по приему вторсырья за вознаграждение установили в Нижнем Новгороде.
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