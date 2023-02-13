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Общество

Аппараты по приему вторсырья за вознаграждение установили в Нижнем Новгороде

06 марта 2023 18:23  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "ЭкоПоинт" установило в Нижнем Новгороде первые аппараты по приему вторсырья за вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас такие пункты работают по адресам: ул. Верхнепечерская 7/3, проспект Гагарина 29Е. В ближайшее время начнет работу аппарат на улице Лысогорской, 89.

Всего планируется установить 30 пунктов приема и организовать работу базы для сбора и сортировки вторсырья. В проект инвестировано около 18 млн рублей, создано шесть новых рабочих мест.

Аппараты принимают алюминиевые банки, пластиковые бутылки и макулатуру всех видов. Они работают круглосуточно и рассчитаны на ежедневный сбор до 500 кг вторсырья. 

Серийное производство аппаратов запустит компания "АйронТех", которая сейчас ведет строительство металлообрабатывающего производственного комплекса. Ввод в эксплуатацию предприятия запланирован до конца текущего года.

По словам генерального директора компании "ЭкоПоинт" Антона Турченко, аппарат распознает вид, количество и качество вторсырья, выявляет попытки мошенничества и обнаруживает посторонние предметы. Вознаграждение за сдачу вторсырья перечисляется по номеру мобильного телефона.

В дальнейшем планируется расширить виды принимаемого вторсырья, разработать линейку аппаратов для установки внутри помещений, а также наладить экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область лидирует среди регионов России по количеству созданных экопунктов.

Также напомним, что около 6,4 тысяч тонн вторсырья было собрано в экопунктах Нижегородской области в 2022 году.

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