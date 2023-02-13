Аппараты по приему вторсырья за вознаграждение установили в Нижнем Новгороде

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ООО "ЭкоПоинт" установило в Нижнем Новгороде первые аппараты по приему вторсырья за вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, сейчас такие пункты работают по адресам: ул. Верхнепечерская 7/3, проспект Гагарина 29Е. В ближайшее время начнет работу аппарат на улице Лысогорской, 89.
Всего планируется установить 30 пунктов приема и организовать работу базы для сбора и сортировки вторсырья. В проект инвестировано около 18 млн рублей, создано шесть новых рабочих мест.
Аппараты принимают алюминиевые банки, пластиковые бутылки и макулатуру всех видов. Они работают круглосуточно и рассчитаны на ежедневный сбор до 500 кг вторсырья.
Серийное производство аппаратов запустит компания "АйронТех", которая сейчас ведет строительство металлообрабатывающего производственного комплекса. Ввод в эксплуатацию предприятия запланирован до конца текущего года.
По словам генерального директора компании "ЭкоПоинт" Антона Турченко, аппарат распознает вид, количество и качество вторсырья, выявляет попытки мошенничества и обнаруживает посторонние предметы. Вознаграждение за сдачу вторсырья перечисляется по номеру мобильного телефона.
В дальнейшем планируется расширить виды принимаемого вторсырья, разработать линейку аппаратов для установки внутри помещений, а также наладить экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область лидирует среди регионов России по количеству созданных экопунктов.
Также напомним, что около 6,4 тысяч тонн вторсырья было собрано в экопунктах Нижегородской области в 2022 году.
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