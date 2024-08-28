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Общество

Природный парк "Артёмовские луга" может получить статус особо охраняемой территории

17 сентября 2024 17:20  [93] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты обсудили перспективы создания особо охраняемой природной территории регионального значения в Артемовских лугах. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, в обсуждении вопроса приняли участие представители правительства, экологи и общественники.

Для создания на территории Артемовских лугов особо охраняемой природной территории регионального значения (ООПТ) создали межведомственную рабочую группу. Специалисты проводят дополнительное обследование территории и определяют границы будущего природного парка.

Рабочая группа успешно разрешила большинство проблемных вопросов, которые связаны с организацией особо охраняемой природной территории. Например, нахождение природного парка в санитарно-защитной зоне Нижегородской станции аэрации, необходимость согласования с собственниками земельных участков включения принадлежащих им земель в состав ООПТ, а также уточнение местоположения природного парка относительно планируемой застройки, участков недр, реки Волги.

Важным вопросом остаётся проектирование автомагистрали Восточный обход, один из участков которого проходит по территории будущей ООПТ.

По словам председателя комитета по экологии и природным ресурсам регионального парламента Владислава Атмахова, в идеале нужно соблюсти баланс между необходимостью сохранения экологии, уникальной флоры и фауны региона и модернизацией дорожной системы.

"Все автовладельцы понимают важность строительства новой дороги, которая позволит вывести часть транзитного транспорта за территорию Нижнего Новгорода. Поэтому на этапе проектирования продолжим консультации с экспертами и экологами. В этом масштабном проекте крайне важно учесть мнения всех сторон, в том числе, местных жителей", - подчеркнул Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что российский экооператор предложил изымать земельные участки под объекты ТКО.

 

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Теги:
Законодательное собрание Экология
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