Договор на проведение экспертизы в доме №37 по улице Фучика заключат на этой неделе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Договор на проведение экспертизы в доме №37 по улице Фучика будет заключен на этой неделе. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Денис Скалкин на заседании очередного оперативного штаба с участием жителей дома.

После заключения соглашения специалисты ФГБУ "Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" в течении 10 дней начнут работу по экспертизе дома. После чего будет подготовлен отчёт, по которому будет приниматься решение о дальнейшей эксплуатации дома.

В настоящее время, чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков в квартиры и подъезд, в течении 10 дней в доме установят окна и огораживающие конструкции на пострадавших во время ЧС балконах. До завершения экспертизы специалисты будут вести работу по мониторингу установленных ранее маячков. Сейчас в доме сейчас стоит 16 маячков. Они размещены в подъездах со второго по шестой.

На время проведения аварийно-восстановительных работ и повторного обследования конструкций дома, собственникам квартир первого и второго подъездов компенсируют средства за аренду жилья. После маркетингового исследования рынка, предлагаемые суммы были увеличены. По состоянию на 17 сентября из городского бюджета на эти цели направлено более 4 млн рублей.

Напомним, что квартира на пятом этаже в доме №37 по улице Фучика в Автозаводском районе загорелась 19 марта. Дом был построен в 1976 году, в нём 9 этажей и 6 подъездов. После пожара было решено, что подрядчик восстановит конструкции дома

Ранее сообщалось, что аварийные работы в первом подъезде дома по улице Фучика полностью завершены.