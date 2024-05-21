Подрядчик восстановит конструкции дома по ул. Фучика после пожара Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Подрядчик восстановит конструкции в первом подъезде дома по ул. Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе администрации, проведенное обследование дома показало, что дальнейшее проживание в нем возможно.

Согласно выводам экспертной организации, эксплуатация данного подъезда возможна после выполнения компенсирующих мероприятий в секторе сильных повреждений.

В рамках выполнения восстановительных работ предусмотрен монтаж компенсирующих конструкций, обеспечивающих эксплуатационную надёжность.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин отметил, что специально созданный оперативный штаб держит ситуацию на контроле.

"Штаб собирается не реже одного раза в две недели и даже чаще. На нём регулярно присутствуют жители дома №37 по ул. Юлиуса Фучика, которым даются все необходимые разъяснения и сообщается последняя информация о проводимых мероприятиях. Кроме того, сейчас проводится дополнительное обследование с применением мобильного диагностического комплекса "Струна", выводы которого будут учитываться в дальнейшей работе", - подчеркнул Денис Скалкин.

Напомним, что 19 марта загорелась квартира на 5 этаже в доме №37 по ул. Фучика в Автозаводском районе. Дом был построен в 1976 году, в нём 9 этажей и 6 подъездов.