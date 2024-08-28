Депутаты Гордумы обсудили программы благоустройства в Нижнем Новгороде Общество

17 сентября в Гордуме Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по экологии под председательством Германа Карачевского.

В ходе мероприятия депутаты обсудили и поддержали внесение изменений в Перечень озелененных территорий общего пользования города Нижнего Новгорода. Так, подраздел "Скверы" в Перечне дополнен двумя озелененными территориями – в Сормовском районе на ул. Федосеенко и в поселке Березовая Пойма у ДК "Искра" (Московский район).

Так, после проведения мероприятий по комплексному благоустройству в рамках программы ФКГС пространство в Сормовском районе вдоль ул. Федосеенко стало соответствовать предъявляемым требованиям. Теперь там проведено озеленение, размещены детские игровые и спортивные площадки, пешеходные дорожки, а также велосипедная дорожка, установлено осветительное оборудование и уличная мебель.

Озелененная территория в поселке Березовая Пойма, у дома культуры "Искра", где расположен обелиск памяти павшим в годы Великой отечественной войны. Площадь данной территории, процент озеленения и уровень благоустройства позволяют присвоить ей статус "сквер".

Кроме того, депутаты заслушали информацию о ходе благоустройства автозаводского парка имени 777-летия Нижнего Новгорода. Дискуссия затронула и перспективы окончания работ на других объектах ФКГС.

Также в ходе заседания постоянной комиссии прошло обсуждение доклада о мерах по сносу и демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества - сараев и гаражей. По информации директора городского департамента благоустройства Елены Пеговой, в текущем году финансирование мероприятий обеспечено за счет средств бюджета города в объеме 15,28 млн руб. За 8 месяцев 2024 года демонтировано 220 подобных объектов. В планах – еще не менее 200 до конца года.

Депутаты обратили внимание профильного департамента на то, что основными критериями для демонтажа должны являться соблюдение мер антитеррористической защищенности детских образовательных учреждений и эстетический вид города, уровень комфорта горожан и туристов.

Напомним, что во время заседания депутаты поддержали предложение городской администрации об установлении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории областного центра. Среди вводимых ограничений - запрет на купание в нетрезвом состоянии и купание в запрещенных местах, прыжки в воду с причалов и плавательных средств, стирка и нахождение с домашними животными в местах, отведенных для организованного купания, ныряние и захват купающихся и другие требования.