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Общество

Строительство дороги для объезда стройки метро началось на Ванеева в Нижнем Новгороде

18 сентября 2024 12:20  [115] Общество

Строительство дороги для объезда стройплощадки новой станции метро "Площадь Свободы" началось на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

Подрядная организация приступила к устройству "корыта" временной трассы в районе улицы Ванеева.

На первом этапе строителям необходимо подготовить "подушку" на месте части вынесенных инженерных сейте. Всего для устройства временной объездной дороги строителями будет уложено около 1850 кубометров песка, почти 2000 кубометров щебня и около 1200 кубометров асфальтобетона.

"Также позаботились у сквера 1905 года и о пешеходах. С улицы Ванеева теперь можно пройти на улицу Варварскую вдоль строительного забора, не заходя при этом во двор жилого дома", - говорится в сообщении.

Напомним, открытие объездной дороги у площади Свободы перенесли на осень 2024 года из-за выноса инженерных сетей.

Также ранее сообщалось, что неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы.

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Теги:
Дороги Метро
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