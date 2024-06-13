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Общество

Объездная дорога у площади Свободы откроется осенью

18 июня 2024 17:45  [43] Общество

Открытие объездной дороги около площади Свободы в Нижнем Новгороде перенесли третий квартал 2024 года. Об этом сообщает Теlegram-канал "МетроНН".

Перенос сроков связан с выносом сложных инженерных коммуникаций из зоны строительства новой станции метро "Площадь Свободы".

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода добавили, что на корректировку сроков повлияло большое количество неучтенных инженерных сетей города.

"Это привело к поиску новых "коридоров", а также к корректировке проектной документации для их выноса", - пояснили в дептрансе.

Напомним, неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы.

Также ранее сообщалось, что первый тоннелепроходческий щит назвали "Владимиром". Он был запущен в работу на площади Сенной в Нижнем Новгороде конце января 2024 года.

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Теги:
Метро Строительство
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