Объездная дорога у площади Свободы откроется осенью Общество

Открытие объездной дороги около площади Свободы в Нижнем Новгороде перенесли третий квартал 2024 года. Об этом сообщает Теlegram-канал "МетроНН".

Перенос сроков связан с выносом сложных инженерных коммуникаций из зоны строительства новой станции метро "Площадь Свободы".

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода добавили, что на корректировку сроков повлияло большое количество неучтенных инженерных сетей города.

"Это привело к поиску новых "коридоров", а также к корректировке проектной документации для их выноса", - пояснили в дептрансе.

Напомним, неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы.

Также ранее сообщалось, что первый тоннелепроходческий щит назвали "Владимиром". Он был запущен в работу на площади Сенной в Нижнем Новгороде конце января 2024 года.