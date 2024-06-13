Объездная дорога у площади Свободы откроется осенью

Открытие объездной дороги около площади Свободы в Нижнем Новгороде перенесли третий квартал 2024 года. Об этом сообщает Теlegram-канал "МетроНН".
Перенос сроков связан с выносом сложных инженерных коммуникаций из зоны строительства новой станции метро "Площадь Свободы".
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода добавили, что на корректировку сроков повлияло большое количество неучтенных инженерных сетей города.
"Это привело к поиску новых "коридоров", а также к корректировке проектной документации для их выноса", - пояснили в дептрансе.
Напомним, неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы.
Также ранее сообщалось, что первый тоннелепроходческий щит назвали "Владимиром". Он был запущен в работу на площади Сенной в Нижнем Новгороде конце января 2024 года.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+